Blue Cross Blue Shield of Arizona Plaće

Plaće u Blue Cross Blue Shield of Arizona kreću se od $102,510 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $128,640 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Blue Cross Blue Shield of Arizona. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Aktuar
$119K
Analitičar Podataka
$103K
Menadžer Proizvoda
$129K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Blue Cross Blue Shield of Arizona je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $128,640. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Blue Cross Blue Shield of Arizona je $118,641.

