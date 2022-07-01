Imenik tvrtki
Blue Canyon Technologies
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Blue Canyon Technologies Plaće

Plaće u Blue Canyon Technologies kreću se od $85,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $194,025 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Blue Canyon Technologies. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Hardverski Inženjer
$194K
Strojarki Inženjer
$180K
Softverski Inženjer
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$184K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Blue Canyon Technologies je Hardverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $194,025. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Blue Canyon Technologies je $182,104.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Blue Canyon Technologies

Povezane tvrtke

  • EdCast
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • DataCamp
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi