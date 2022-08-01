Imenik tvrtki
Blue Apron
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Blue Apron Plaće

Plaće u Blue Apron kreću se od $140,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $229,643 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Blue Apron. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $140K
Marketing
$161K
Marketing Operacije
$157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$230K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Blue Apron je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $229,643. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Blue Apron je $158,980.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Blue Apron

Povezane tvrtke

  • Google
  • Lyft
  • SoFi
  • Amazon
  • Facebook
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi