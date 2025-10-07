Imenik tvrtki
Bloomberg
Bloomberg Data Architect Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bloomberg. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

$160K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Bloomberg, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Data Architect u Bloomberg in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $340,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bloomberg za ulogu Data Architect in United States je $245,000.

