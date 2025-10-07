Inženjer Pouzdanosti Stranice naknada in United States u Bloomberg kreće se od $186K year za Software Engineer do $271K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $250K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bloomberg. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer
$186K
$169K
$10.6K
$6.7K
Senior Software Engineer
$271K
$219K
$0
$51.9K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Bloomberg, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)