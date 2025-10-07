Imenik tvrtki
Bloomberg
Bloomberg Tehnički Regrutator Plaće

Tehnički Regrutator naknada in United States u Bloomberg ukupno iznosi $157K year za Recruiter. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $143K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bloomberg. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

Prosjek Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Recruiter
$157K
$140K
$0
$16.8K
Senior Recruiter
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Bloomberg, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Tehnički Regrutator u Bloomberg in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $250,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bloomberg za ulogu Tehnički Regrutator in United States je $164,000.

