Blockchain.com
Blockchain.com Plaće

Plaće u Blockchain.com kreću se od $107,529 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $231,985 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Blockchain.com. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $108K

Inženjer Podataka

Poslovni Razvoj
$149K
Znanstvenik Podataka
$201K

Marketing
$142K
Dizajner Proizvoda
$177K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$180K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$179K
Menadžer Tehničkih Programa
$232K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Blockchain.com, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

The highest paying role reported at Blockchain.com is Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,985. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blockchain.com is $178,055.

