Blinkit
Blinkit Plaće

Plaće u Blinkit kreću se od $1,656 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $84,834 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Blinkit. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
Median $47.8K
Menadžer Proizvoda
Median $43.2K

Računovođa
$1.7K
Administrativni Asistent
$4.8K
Menadžer Poslovnih Operacija
$44K
Poslovni Analitičar
$24.6K
Analitičar Podataka
$20.6K
Ljudski Resursi
$4.4K
Menadžer Programa
$14K
ČPP

