Blinkist
Blinkist Plaće

Plaće u Blinkist kreću se od $49,575 ukupne godišnje naknade za Marketing na donjoj strani do $165,219 za Šef Stožera na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Blinkist. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $76.2K
Šef Stožera
$165K
Ljudski Resursi
$53.4K

Marketing
$49.6K
Menadžer Proizvoda
$115K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$95.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Blinkist je Šef Stožera at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $165,219. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Blinkist je $85,814.

