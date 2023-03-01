Blinkist Plaće

Plaće u Blinkist kreću se od $49,575 ukupne godišnje naknade za Marketing na donjoj strani do $165,219 za Šef Stožera na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Blinkist . Zadnje ažuriranje: 9/6/2025