Blink Health
Blink Health Plaće

Plaće u Blink Health kreću se od $35,529 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $504,161 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Blink Health. Zadnje ažuriranje: 10/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $235K
Poslovni Analitičar
$189K

Menadžer Znanosti o Podacima
$504K
Znanstvenik Podataka
Median $150K
Dizajner Proizvoda
Median $165K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $275K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Blink Health, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Blink Health je Menadžer Znanosti o Podacima at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $504,161. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Blink Health je $177,025.

Ostali resursi