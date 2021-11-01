Imenik tvrtki
Blend360
Blend360 Plaće

Plaće u Blend360 kreću se od $23,422 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $160,800 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani.

$160K

Znanstvenik Podataka
Median $23.4K
Softverski Inženjer
Median $31.6K

Inženjer Podataka

Poslovni Analitičar
Median $100K

Analitičar Podataka
$53.7K
Menadžer Znanosti o Podacima
$161K
ČPP

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Blend360 on Menadžer Znanosti o Podacima at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $160,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Blend360 ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $53,730.

Ostali resursi