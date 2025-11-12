Imenik tvrtki
BlackLine
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

BlackLine Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) Plaće

Medijan Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) paketa naknade in United States u BlackLine ukupno iznosi $177K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u BlackLine. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Medijan paketa
company icon
BlackLine
Performance Engineer
Pleasanton, CA
Ukupno godišnje
$177K
Razina
L3
Osnovna plaća
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u BlackLine?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) u BlackLine in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $228,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u BlackLine za ulogu Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) in United States je $177,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za BlackLine

Povezane tvrtke

  • Stem
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi