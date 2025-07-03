Imenik tvrtki
Blacklane
Blacklane Plaće

Plaće u Blacklane kreću se od $40,542 ukupne godišnje naknade za Menadžer Programa na donjoj strani do $153,263 za Marketing Operacije na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Blacklane. Zadnje ažuriranje: 10/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $87.9K
Menadžer Poslovnih Operacija
$64.4K
Analitičar Podataka
$73K

Marketing Operacije
$153K
Menadžer Proizvoda
$105K
Menadžer Programa
$40.5K
ČPP

The highest paying role reported at Blacklane is Marketing Operacije at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $153,263. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blacklane is $80,442.

