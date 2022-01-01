Blackbaud Plaće

Plaće u Blackbaud kreću se od $41,650 ukupne godišnje naknade za Korisnička Služba na donjoj strani do $223,875 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Blackbaud. Zadnje ažuriranje: 11/17/2025
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.4%
GOD 3
U Blackbaud, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.4% stječe se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)
