Imenik tvrtki
Blackbaud
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Blackbaud Plaće

Plaće u Blackbaud kreću se od $41,650 ukupne godišnje naknade za Korisnička Služba na donjoj strani do $223,875 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Blackbaud. Zadnje ažuriranje: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $98.1K
Menadžer Projekta
Median $106K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 39
54 39
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $180K
Poslovni Analitičar
$81.3K
Poslovni Razvoj
$62.3K
Korisnička Služba
$41.7K
Ljudski Resursi
$224K
Dizajner Proizvoda
$101K
Prodaja
$95.7K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Blackbaud, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stječe se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Blackbaud je Ljudski Resursi at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $223,875. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Blackbaud je $100,500.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Blackbaud

Povezane tvrtke

  • ManTech
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi