Black Sesame Technologies Plaće

Raspon plaća Black Sesame Technologies je od $85,224 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $193,800 za Hardverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Black Sesame Technologies. Zadnje ažurirano: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $190K
Hardverski inženjer
$194K
Ljudski resursi
$85.2K

Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Black Sesame Technologies is Hardverski inženjer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $193,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Black Sesame Technologies is $190,000.

