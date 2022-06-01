Direktorij Tvrtki
BJC HealthCare Plaće

Raspon plaća BJC HealthCare je od $79,600 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Arhitekt rješenja na donjem kraju do $125,625 za Analitičar kibernetičke sigurnosti na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke BJC HealthCare. Zadnje ažurirano: 8/25/2025

$160K

Poslovni analitičar
$97.5K
Analitičar podataka
$98.9K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$126K

Arhitekt rješenja
$79.6K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at BJC HealthCare is Analitičar kibernetičke sigurnosti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $125,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BJC HealthCare is $98,210.

