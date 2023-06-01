Direktorij Tvrtki
Bitvavo Plaće

Raspon plaća Bitvavo je od $77,652 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $137,703 za Voditelj projekta na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Bitvavo. Zadnje ažurirano: 8/25/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $104K

Backend softverski inženjer

Znanstvenik podataka
$77.7K
Voditelj proizvoda
$130K

Voditelj projekta
$138K
Često postavljena pitanja

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Bitvavo, ir Voditelj projekta at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $137,703. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Bitvavo, ir $117,110.

