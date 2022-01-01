Imenik tvrtki
Bittrex
Bittrex Plaće

Plaće u Bittrex kreću se od $170,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $232,155 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Bittrex. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Menadžer Proizvoda
$232K
Regrutač
$184K
Softverski Inženjer
Median $170K

ČPP

El puesto con mayor remuneración reportado en Bittrex es Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level con una compensación total anual de $232,155. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bittrex es $184,075.

