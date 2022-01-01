Promijeni
Prijava
Registracija
Svi podaci
Po lokaciji
Po tvrtki
Po poziciji
Kalkulator plaće
Grafički prikazi
Verificirane plaće
Pripravništva
Podrška za pregovaranje
Usporedba benefita
Tko zapošljava
Izvještaj o plaćama 2024.
Najbolje plaćene tvrtke
Integriraj
Blog
Tisak
Google
Softverski inženjer
Voditelj proizvoda
Područje Njujorka
Znanstvenik podataka
Pogledaj pojedinačne podatke
Levels FYI Logo
Plaće
📂 Svi podaci
🌎 Po lokaciji
🏢 Po tvrtki
🖋 Po poziciji
🏭️ Po industriji
📍 Karta plaća
📈 Grafički prikazi
🔥 Percentili u stvarnom vremenu
🎓 Pripravništva
❣️ Usporedba benefita
🎬 Izvještaj o plaćama 2024.
🏆 Najbolje plaćene tvrtke
💸 Izračunaj troškove sastanka
#️⃣ Kalkulator plaće
Doprinesi
Dodaj plaću
Dodaj benefite tvrtke
Dodaj mapiranje razina
Poslovi
Usluge
Usluge za kandidate
💵 Coaching pregovaranja
📄 Pregled životopisa
🎁 Pokloni pregled životopisa
Za poslodavce
Interaktivne ponude
Percentili u stvarnom vremenu 🔥
Benchmarking naknada
Za akademska istraživanja
Dataset naknada
Zajednica
← Imenik tvrtki
Bittrex
Radite ovdje?
Preuzmi svoju tvrtku
Pregled
Plaće
Beneficije
Poslovi
Novo
Chat
Bittrex Beneficije
Dodaj beneficije
Usporedba
Osiguranje, zdravstvo i wellness
Dental Insurance
Vision Insurance
Health Insurance
Life Insurance
Paternity Leave
3 months
Maternity Leave
3 months
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Dom
Remote Work
Financije i mirovina
401k
Flexible Spending Account (FSA)
Pogodnosti i popusti
Tuition Reimbursement
Prikaži podatke kao tablicu
Bittrex Pogodnosti i beneficije
Beneficija
Opis
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Paternity Leave
3 months
Maternity Leave
3 months
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Remote Work
Offered by employer
401k
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
Istaknuti poslovi
Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Bittrex
Povezane tvrtke
Figure
Braintree
YipitData
BitGo
Ocrolus
Pogledaj sve tvrtke ➜
Ostali resursi
Godišnji izvještaj o plaćama
Izračunaj ukupnu naknadu