BioXcel Therapeutics
BioXcel Therapeutics Plaće

Plaće u BioXcel Therapeutics kreću se od $99,818 ukupne godišnje naknade za Menadžer Znanosti Podataka na donjoj strani do $102,008 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika BioXcel Therapeutics. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Menadžer Znanosti Podataka
$99.8K
Softverski Inženjer
$102K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u BioXcel Therapeutics je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $102,008. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u BioXcel Therapeutics je $100,913.

