BioXcel Therapeutics Plaće

Plaće u BioXcel Therapeutics kreću se od $99,818 ukupne godišnje naknade za Menadžer Znanosti Podataka na donjoj strani do $102,008 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika BioXcel Therapeutics . Zadnje ažuriranje: 11/20/2025