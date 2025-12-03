Imenik tvrtki
BioLabs
BioLabs Menadžer Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in Belgium u BioLabs kreće se od €35.3K do €50.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u BioLabs. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$46K - $52.4K
Belgium
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$40.6K$46K$52.4K$57.8K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u BioLabs?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u BioLabs in Belgium ima godišnju ukupnu naknadu od €50,135. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u BioLabs za ulogu Menadžer Proizvoda in Belgium je €35,264.

