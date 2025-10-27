Imenik tvrtki
Biogen
Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in United States u Biogen ukupno iznosi $185K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Biogen. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Medijan paketa
company icon
Biogen
Data Scientist
Cambridge, MA
Ukupno godišnje
$185K
Razina
Senior
Osnovna plaća
$150K
Stock (/yr)
$8.3K
Bonus
$26.3K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Biogen in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $211,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Biogen za ulogu Znanstvenik Podataka in United States je $162,900.

