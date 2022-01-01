Imenik tvrtki
Bio-Techne Plaće

Plaće u Bio-Techne kreću se od $84,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $157,785 za Strojarki Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Bio-Techne. Zadnje ažuriranje: 10/9/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $84K
Znanstvenik Podataka
$121K
Strojarki Inženjer
$158K

Menadžer Programa
$121K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Bio-Techne je Strojarki Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $157,785. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bio-Techne je $120,747.

