Direktorij Tvrtki
BHP
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

BHP Plaće

Raspon plaća BHP je od $58,621 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodaja na donjem kraju do $194,281 za Računovođa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke BHP. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $103K

Full-stack softverski inženjer

Računovođa
$194K
Korporativni razvoj
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Znanstvenik podataka
$128K
Geološki inženjer
$156K
Hardverski inženjer
$78.5K
Informatolog (IT)
$88.5K
Strojarski inženjer
$138K
Dizajner proizvoda
$101K
Voditelj proizvoda
$142K
Voditelj projekta
$159K
Prodaja
$58.6K
Arhitekt rješenja
$94.2K
Tehnički voditelj programa
$181K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki BHP je Računovođa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $194,281. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki BHP je $124,515.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku BHP

Povezane tvrtke

  • Airbnb
  • Google
  • SoFi
  • Roblox
  • Intuit
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi