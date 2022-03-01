Imenik tvrtki
BharatPe Plaće

Plaće u BharatPe kreću se od $27,528 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $136,774 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika BharatPe. Zadnje ažuriranje: 10/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $27.5K

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $50K
Dizajner Proizvoda
$85.5K

Menadžer Projekta
$46.8K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$137K
Arhitekt Rješenja
$94.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u BharatPe je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $136,774. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u BharatPe je $67,730.

