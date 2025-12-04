Imenik tvrtki
Berkshire Grey
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Berkshire Grey Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Berkshire Grey ukupno iznosi $173K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Berkshire Grey. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Medijan paketa
company icon
Berkshire Grey
Software Engineer
Bedford, MA
Ukupno godišnje
$173K
Razina
L5
Osnovna plaća
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8K
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Berkshire Grey?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plaće za stažiranje

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Berkshire Grey in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $236,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Berkshire Grey za ulogu Softverski Inženjer in United States je $158,700.

Ostali resursi

