Berkshire Grey
Berkshire Grey Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in United States u Berkshire Grey kreće se od $169K do $236K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Berkshire Grey. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$181K - $214K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$169K$181K$214K$236K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Berkshire Grey?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Berkshire Grey in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $235,872. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Berkshire Grey za ulogu Dizajner Proizvoda in United States je $169,344.

Ostali resursi

