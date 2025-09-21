Imenik tvrtki
Berkeley Research Group
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Berkeley Research Group Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Berkeley Research Group ukupno iznosi $185K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Berkeley Research Group. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

Medijan paketa
company icon
Berkeley Research Group
Software Engineer
New York, NY
Ukupno godišnje
$185K
Razina
2
Osnovna plaća
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Berkeley Research Group?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Berkeley Research Group in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $235,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Berkeley Research Group za ulogu Softverski Inženjer in United States je $185,000.

