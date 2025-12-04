Imenik tvrtki
Berkeley Lab
Berkeley Lab Strojarski Inženjer Plaće

Medijan Strojarski Inženjer paketa naknade in United States u Berkeley Lab ukupno iznosi $160K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Berkeley Lab. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Medijan paketa
company icon
Berkeley Lab
Mechanical Engineer III
Berkeley, CA
Ukupno godišnje
$160K
Razina
L3
Osnovna plaća
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
6 Godine
Godine iskustva
11 Godine
Koji su karijerni nivoi u Berkeley Lab?
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Strojarski Inženjer u Berkeley Lab in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $180,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Berkeley Lab za ulogu Strojarski Inženjer in United States je $140,000.

Ostali resursi

