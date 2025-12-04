Imenik tvrtki
Berkeley Lab
Berkeley Lab Inženjer Materijala Plaće

Prosječna Inženjer Materijala ukupna naknada in United States u Berkeley Lab kreće se od $68.9K do $100K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Berkeley Lab. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$79.1K - $90.1K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$68.9K$79.1K$90.1K$100K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Inženjer Materijala u Berkeley Lab in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $100,300. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Berkeley Lab za ulogu Inženjer Materijala in United States je $68,850.

