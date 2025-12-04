Imenik tvrtki
Berkadia
Berkadia Financijski Analitičar Plaće

Medijan Financijski Analitičar paketa naknade in India u Berkadia ukupno iznosi ₹850K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Berkadia. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Medijan paketa
company icon
Berkadia
Senior Analyst
Hyderabad, TS, India
Ukupno godišnje
$9.7K
Razina
2
Osnovna plaća
$9.7K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Najnoviji podnesci plata
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Financijski Analitičar u Berkadia in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹955,871. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Berkadia za ulogu Financijski Analitičar in India je ₹849,757.

Ostali resursi

