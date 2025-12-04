Imenik tvrtki
Berenberg
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

Berenberg Znanstvenik Podataka Plaće

Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in United Kingdom u Berenberg kreće se od £41.5K do £56.8K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Berenberg. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$60.5K - $71.7K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$55.8K$60.5K$71.7K$76.4K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Znanstvenik Podataka prijavas u Berenberg za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Berenberg?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Berenberg in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £56,840. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Berenberg za ulogu Znanstvenik Podataka in United Kingdom je £41,518.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Berenberg

Povezane tvrtke

  • Roblox
  • DoorDash
  • Intuit
  • Snap
  • Square
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/berenberg/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.