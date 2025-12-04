Imenik tvrtki
BenQ
BenQ Menadžer Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in Taiwan u BenQ kreće se od MX$1.54M do MX$2.2M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u BenQ. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

$94K - $110K
Mexico
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$82K$94K$110K$117K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u BenQ in Taiwan ima godišnju ukupnu naknadu od MX$2,195,505. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u BenQ za ulogu Menadžer Proizvoda in Taiwan je MX$1,538,730.

