Benevity Plaće

Plaće u Benevity kreću se od $40,275 ukupne godišnje naknade za Korisnička Služba na donjoj strani do $128,036 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Benevity . Zadnje ažuriranje: 11/14/2025