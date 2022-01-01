Imenik tvrtki
Benevity
Benevity Plaće

Plaće u Benevity kreću se od $40,275 ukupne godišnje naknade za Korisnička Služba na donjoj strani do $128,036 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Benevity. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Softverski Inženjer
Median $91.3K

Full-Stack softverski inženjer

Dizajner Proizvoda
Median $87.3K
Menadžer Proizvoda
Median $92.3K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $128K
Poslovni Analitičar
$72.3K
Korisnička Služba
$40.3K
Menadžer Programa
$58.9K
Arhitekt Rješenja
$91.5K
Menadžer Tehničkih Programa
$53.9K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Benevity, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Benevity je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $128,036. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Benevity je $87,266.

