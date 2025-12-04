Imenik tvrtki
Benefitfocus
Benefitfocus Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u Benefitfocus kreće se od $40.8K do $57.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Benefitfocus. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$44.2K - $51.4K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$40.8K$44.2K$51.4K$57.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Benefitfocus?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u Benefitfocus ima godišnju ukupnu naknadu od $57,120. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Benefitfocus za ulogu Informatičar (IT) je $40,800.

Ostali resursi

