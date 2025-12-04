Imenik tvrtki
Bending Spoons
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Regrutер

  • Sve Regrutер plaće

Bending Spoons Regrutер Plaće

Prosječna Regrutер ukupna naknada in Italy u Bending Spoons kreće se od €60.6K do €88.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bending Spoons. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$80.4K - $91.6K
Italy
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$70K$80.4K$91.6K$102K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Regrutер prijavas u Bending Spoons za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Bending Spoons?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Regrutер ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u Bending Spoons in Italy ima godišnju ukupnu naknadu od €88,323. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bending Spoons za ulogu Regrutер in Italy je €60,628.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Bending Spoons

Povezane tvrtke

  • Tesla
  • PayPal
  • Apple
  • Netflix
  • Microsoft
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bending-spoons/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.