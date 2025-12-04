Imenik tvrtki
Bending Spoons
Bending Spoons Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in Italy u Bending Spoons kreće se od €45.9K do €65.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bending Spoons. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$60.1K - $71.2K
Italy
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$52.9K$60.1K$71.2K$75.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Bending Spoons?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Bending Spoons in Italy ima godišnju ukupnu naknadu od €65,164. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bending Spoons za ulogu Analitičar Podataka in Italy je €45,898.

