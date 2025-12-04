Imenik tvrtki
Bending Spoons
Bending Spoons Poslovni Analitičar Plaće

Prosječna Poslovni Analitičar ukupna naknada in United Kingdom u Bending Spoons kreće se od £42.8K do £60.7K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bending Spoons. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$65.3K - $77.4K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$57.5K$65.3K$77.4K$81.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Bending Spoons?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u Bending Spoons in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £60,721. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bending Spoons za ulogu Poslovni Analitičar in United Kingdom je £42,769.

