Bend Health
Bend Health Grafički Dizajner Plaće

Prosječna Grafički Dizajner ukupna naknada in United States u Bend Health kreće se od $58.1K do $81.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bend Health. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$63K - $76.3K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$58.1K$63K$76.3K$81.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Bend Health?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Grafički Dizajner u Bend Health in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $81,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bend Health za ulogu Grafički Dizajner in United States je $58,100.

