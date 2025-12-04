Imenik tvrtki
Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in Canada u BenchSci kreće se od CA$35.2K do CA$49.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u BenchSci. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$27.5K - $32K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$25.4K$27.5K$32K$35.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U BenchSci, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u BenchSci in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$49,252. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u BenchSci za ulogu Znanstvenik Podataka in Canada je CA$35,180.

Ostali resursi

