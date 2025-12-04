Softverski Inženjer naknada in United States u Benchling kreće se od $198K year za L1 do $483K year za L5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $315K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Benchling. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
$356K
$215K
$140K
$333
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Benchling, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
