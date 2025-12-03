Imenik tvrtki
Bench Accounting
Bench Accounting Dizajner Proizvoda Plaće

Medijan Dizajner Proizvoda paketa naknade in Canada u Bench Accounting ukupno iznosi CA$106K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bench Accounting. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Medijan paketa
company icon
Bench Accounting
Product Designer
Vancouver, BC, Canada
Ukupno godišnje
$76.5K
Razina
Senior
Osnovna plaća
$76.5K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Bench Accounting in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$125,065. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bench Accounting za ulogu Dizajner Proizvoda in Canada je CA$105,826.

Ostali resursi

