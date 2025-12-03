Imenik tvrtki
Ben & Frank
Ben & Frank Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in Mexico u Ben & Frank kreće se od MX$407K do MX$581K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ben & Frank. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$24.9K - $29.1K
Mexico
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$21.7K$24.9K$29.1K$31K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Ben & Frank?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Ben & Frank in Mexico ima godišnju ukupnu naknadu od MX$581,143. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ben & Frank za ulogu Softverski Inženjer in Mexico je MX$407,297.

