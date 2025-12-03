Imenik tvrtki
Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in Brazil u Bemobi kreće se od R$123K do R$169K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bemobi. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$24.4K - $28.9K
Brazil
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$22.5K$24.4K$28.9K$30.8K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Znanstvenik Podataka prijavas u Bemobi za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Bemobi?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Bemobi in Brazil ima godišnju ukupnu naknadu od R$168,625. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bemobi za ulogu Znanstvenik Podataka in Brazil je R$123,170.

