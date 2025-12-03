Imenik tvrtki
Belvedere Trading
Belvedere Trading Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u Belvedere Trading kreće se od $99.1K do $136K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Belvedere Trading. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$107K - $127K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$99.1K$107K$127K$136K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Belvedere Trading?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u Belvedere Trading ima godišnju ukupnu naknadu od $135,700. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Belvedere Trading za ulogu Informatičar (IT) je $99,120.

