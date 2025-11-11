Imenik tvrtki
Bell Integrator
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Bell Integrator Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) Plaće

Medijan Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) paketa naknade in Russia u Bell Integrator ukupno iznosi RUB 1.31M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bell Integrator. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025

Medijan paketa
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Ukupno godišnje
RUB 1.31M
Razina
Middle
Osnovna plaća
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.34M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.89M
Verily logo
+RUB 1.81M
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) u Bell Integrator in Russia ima godišnju ukupnu naknadu od RUB 3,204,203. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bell Integrator za ulogu Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) in Russia je RUB 1,307,376.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Bell Integrator

Ostali resursi