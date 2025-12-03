Imenik tvrtki
Behavox
Behavox Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in Canada u Behavox kreće se od CA$84K do CA$119K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Behavox. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$69K - $81.8K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Behavox in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$119,284. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Behavox za ulogu Dizajner Proizvoda in Canada je CA$84,017.

