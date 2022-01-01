Imenik tvrtki
Beachbody
Beachbody Plaće

Plaće u Beachbody kreću se od $116,000 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $208,950 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Beachbody. Zadnje ažuriranje: 9/4/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $139K
Znanstvenik Podataka
Median $116K
Menadžer Proizvoda
$149K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$209K
Menadžer Tehničkih Programa
$170K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Beachbody je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $208,950. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Beachbody je $148,920.

