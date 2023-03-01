BDO USA Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća BDO USA je od $79,395 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $189,050 za Voditelj partnera na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke BDO USA. Zadnje ažurirano: 8/25/2025

$160K

Računovođa
Median $108K

Porezni računovođa

Revizor

Softverski inženjer
Median $85K
Konzultant za upravljanje
Median $89K

Poslovni analitičar
$79.4K
Voditelj partnera
$189K
Voditelj proizvoda
$144K
Voditelj projekta
$152K
Arhitekt rješenja
$151K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki BDO USA je Voditelj partnera at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $189,050. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki BDO USA je $126,138.

