BD Plaće

Plaće u BD kreću se od $12,361 ukupne godišnje naknade za Osnivač na donjoj strani do $230,840 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika BD. Zadnje ažuriranje: 9/4/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $125K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Strojarki Inženjer
Median $95K

Inženjer Kvalitete

Biomedicinski Inženjer
Median $107K

Poslovni Analitičar
Median $90K
Analitičar Podataka
Median $97.5K
Znanstvenik Podataka
Median $145K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $205K
Menadžer Projekta
Median $110K
Prodaja
Median $195K
Marketing
Median $212K
Menadžer Proizvoda
Median $126K
Računovođa
$121K
Poslovne Operacije
$80.6K
Korisnička Podrška
$25K
Elektroinženjer
$93.3K
Financijski Analitičar
$197K
Osnivač
$12.4K
Geološki Inženjer
$94.9K
Ljudski Resursi
$186K
IT Tehnolog
Median $200K
Dizajner Proizvoda
$122K
Menadžer Programa
$124K
Regrutač
$68.3K
Regulatorni Poslovi
$90.8K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$209K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$231K
Arhitekt Rješenja
$128K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u BD je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $230,840. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u BD je $122,400.

